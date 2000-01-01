8 000 руб. / час

Эротический массаж

Отзыв:

"Вальтер тест пройден. Встретились на месте, девушка мила и приветлива. Вино можно взять с собой, Линда тоже не против. Перешли к программе, все отлично, трогать ее в процессе можно, но за доплату. Все попытки проникновения пресекает, но она крайне чувствительна и ее легко уносит, так что иногда приходилось возвращать в нашу реальность. В один из таких полетов мне прилетело шампанским в лицо, да у девочки очень сильный струйный оргазм, так что знайте, может удастся увернуться и держите свои девайсы подальше если на них нет водозащиты. Имитации просто отличные, в процессе имитации МБР с зубками я не поверил и даже подумал, что реально взяла в рот, но нет, никакого интима. Всем рекомендую. PS: Первый раз вижу, чтобы выпили 3 литра воды залпом, да, кончила она не один раз"