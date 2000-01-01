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Моника, 23
Частная массажистка Свободна сейчас
- Кутузовская
- Киевская
- Студенческая
- Москва
7 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"приятно получить полное удовлетворение от сеанса массажистки Вики. буду постоянным клиентом"
"приятно получить полное удовлетворение от сеанса массажистки Вики. буду постоянным клиентом"
Сонечка, 19
Частная массажистка Свободна сейчас
- Парк Победы
- Кутузовская
- Фили
- Москва
5 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Я остался очень доволен! Спасибо, приеду вновь!!!"
"Я остался очень доволен! Спасибо, приеду вновь!!!"
Евгения, 25
Частная массажистка
- Семёновская
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Алёна, 25
Частная массажистка
- Преображенская Площадь
- Бауманская
- Семёновская
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Очень даже, я вам скажу! Отлично проработала спину, и ворот, больше мне по классике и не хотелось) Эротика приятная, расслабление на 5 из 5, сама красотка, а что еще нужно после рабочего дня?! Благодарю, сударыня, за то, что порадовала старого одинокого волка! Удачи!"
"Очень даже, я вам скажу! Отлично проработала спину, и ворот, больше мне по классике и не хотелось) Эротика приятная, расслабление на 5 из 5, сама красотка, а что еще нужно после рабочего дня?! Благодарю, сударыня, за то, что порадовала старого одинокого волка! Удачи!"
Вероника, 25
Частная массажистка
- Семёновская
- Шоссе Энтузиастов
- Авиамоторная
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Я в восторге, что такое бывает! Ты покарила мое сердце.. твой навсегда "
"Я в восторге, что такое бывает! Ты покарила мое сердце.. твой навсегда "
Вика, 22
Частная массажистка Свободна сейчас
- Кутузовская
- Киевская
- Студенческая
- Москва
7 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Очень приятная, общительная и обаятельная девушка, хорошо обучена своей работе!"
"Очень приятная, общительная и обаятельная девушка, хорошо обучена своей работе!"
Ирина, 32
Частная массажистка
- Бибирево
- Алтуфьево
- Отрадное
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Валентина
Частная массажистка
- Беговая
- Улица 1905 года
- Белорусская
- Москва
2 500 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Хороший массаж"
"Хороший массаж"
Катя, 29
Частная массажистка
- Добрынинская
- Варшавская
- Калужская
- Москва
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Отлично отдохнул , получил профессиональный массаж и массу положительный эмоций. Жди еще в гости.."
"Отлично отдохнул , получил профессиональный массаж и массу положительный эмоций. Жди еще в гости.."
Светлана, 49
Частная массажистка
- Багратионовская
- Москва
5 000 руб. / час
- Эротический массаж
Натали, 35
Частная массажистка
- Тимирязевская
- Москва, шоссе Дмитровское, 27к1
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Мне всё понравилось! Натали.. ты ангел !!"
"Мне всё понравилось! Натали.. ты ангел !!"
Даша, 22
Частная массажистка
- Водный стадион
- Речной вокзал
- Войковская
- Москва, бульвар Кронштадтский, 6
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Не забуду твои руки, ты умница, профессионал своего дела и просто красавица. "
"Не забуду твои руки, ты умница, профессионал своего дела и просто красавица. "
Алена, 38
Частная массажистка
- Алексеевская
- Алексеевская
- Марьина Роща
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Круто отдохнул! Получил профессиональный массаж. Зарядился положительной энергией. "
"Круто отдохнул! Получил профессиональный массаж. Зарядился положительной энергией. "
Виктория, 27
Частная массажистка
- Академическая
- Ленинский проспект
- Университет
- Москва, проспект 60-летия октября, 4
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Яна, 25
Частная массажистка
- Шаболовская
- Ленинский проспект
- Тульская
- Москва
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Линда, 23
Частная массажистка
- Профсоюзная
- Москва, улица Про, Новоясеневский 1Б
8 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Вальтер тест пройден. Встретились на месте, девушка мила и приветлива. Вино можно взять с собой, Линда тоже не против. Перешли к программе, все отлично, трогать ее в процессе можно, но за доплату. Все попытки проникновения пресекает, но она крайне чувствительна и ее легко уносит, так что иногда приходилось возвращать в нашу реальность. В один из таких полетов мне прилетело шампанским в лицо, да у девочки очень сильный струйный оргазм, так что знайте, может удастся увернуться и держите свои девайсы подальше если на них нет водозащиты. Имитации просто отличные, в процессе имитации МБР с зубками я не поверил и даже подумал, что реально взяла в рот, но нет, никакого интима. Всем рекомендую. PS: Первый раз вижу, чтобы выпили 3 литра воды залпом, да, кончила она не один раз"
"Вальтер тест пройден. Встретились на месте, девушка мила и приветлива. Вино можно взять с собой, Линда тоже не против. Перешли к программе, все отлично, трогать ее в процессе можно, но за доплату. Все попытки проникновения пресекает, но она крайне чувствительна и ее легко уносит, так что иногда приходилось возвращать в нашу реальность. В один из таких полетов мне прилетело шампанским в лицо, да у девочки очень сильный струйный оргазм, так что знайте, может удастся увернуться и держите свои девайсы подальше если на них нет водозащиты. Имитации просто отличные, в процессе имитации МБР с зубками я не поверил и даже подумал, что реально взяла в рот, но нет, никакого интима. Всем рекомендую. PS: Первый раз вижу, чтобы выпили 3 литра воды залпом, да, кончила она не один раз"
Максимилиан, 29
Частный массажист
- Измайловская
- Щёлковская
- Семёновская
- Москва
3 500 руб. / час
- Эротический массаж
Лина, 35
Частная массажистка
- Крестьянская застава
- Таганская
- Москва, переулок Воронцовский, 5/7стр2
3 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Если Вы ищете профессиональный массаж и потресную эротику, то Вам сюда.. я остался доволен, как слон) "
"Если Вы ищете профессиональный массаж и потресную эротику, то Вам сюда.. я остался доволен, как слон) "
Ева, 23
Частная массажистка Свободна сейчас
- Парк Победы
- Кутузовская
- Фили
- Москва
5 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Высший уровень обслуживания! Сама ты , просто красотка! "
"Высший уровень обслуживания! Сама ты , просто красотка! "
Марина, 39
Частная массажистка
- Тушинская
- Строгино
- Мякинино
- Москва
1 900 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Супер "
"Супер "
Ева, 26
Частная массажистка
- Аннино
- Улица Академика Янгеля
- Бульвар Дмитрия Донского
- Москва
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Анжелика, 27
Частная массажистка
- Аннино
- Улица Академика Янгеля
- Бульвар Дмитрия Донского
- Москва
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Спасибо тебе за эти минуты удовольствия, не забуду тебя.."
"Спасибо тебе за эти минуты удовольствия, не забуду тебя.."
Роксана, 26
Частная массажистка
- Аннино
- Улица Академика Янгеля
- Бульвар Дмитрия Донского
- Москва
4 000 руб. / час
- Эротический массаж
Ника, 27
Частная массажистка
- Кузьминки
- Люблино
- Текстильщики
- Москва
1 600 руб. / час
- Эротический массаж
Юля, 23
Частная массажистка
- Кузьминки
- Москва
1 600 руб. / час
- Эротический массаж
Маша, 25
Частная массажистка
- Молодёжная
- Крылатское
- Кунцевская
- Москва
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Лиза, 23
Частная массажистка
- Кузьминки
- Рязанский проспект
- Текстильщики
- Москва
1 600 руб. / час
- Эротический массаж
Алёна, 28
Частная массажистка
- Профсоюзная
- Академическая
- Новые Черёмушки
- Москва
2 500 руб. / час
- Эротический массаж
Ира, 21
Частная массажистка Свободна сейчас
- Парк Победы
- Кутузовская
- Фили
- Москва
5 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Безумно приятная, красивая и обаятельная девушка, профессионально делает массаж!"
"Безумно приятная, красивая и обаятельная девушка, профессионально делает массаж!"
Зара, 25
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Профсоюзная
- Академическая
- Москва, улица вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Кристина, 22
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Влада, 22
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица вавилова 97, вавилова 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Саша, 25
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Супер "
"Супер "
Красотки Москвы
Салон
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Ника, 25
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Карина, 22
Частная массажистка
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Анжелика, 24
Частная массажистка
- Профсоюзная
- Академическая
- Новые Черёмушки
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Ин янь
Салон
- Новые Черёмушки
- Академическая
- Профсоюзная
- Москва, улица Вавилова, 97
2 000 руб. / час
- Эротический массаж
Вика, 40
Частная массажистка
- Рижская
- Сухаревская
- Новослободская
- Москва
3 500 руб. / час
- Эротический массаж
Отзыв:
"Виктория, спасибо большое за то, что Вы делаете! Ваш массаж достоин высших наград ! "
"Виктория, спасибо большое за то, что Вы делаете! Ваш массаж достоин высших наград ! "
Сергей, 49
Частный массажист
- Щукинская
- Октябрьское Поле
- Сокол
- Москва
2 500 руб. / час
- Эротический массаж
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