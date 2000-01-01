Виктория, Вы Богиня шикарная девочка самая лучшая из всех, мастерица умелые ручки! Спасибо тебе за это Божественное время провождения, я остался восторге и доволен очень! Как же приятно с тобой находиться вместе в шикарных апартаментах, где уютно, тепло и рады тебя видеть где царит приятная романтическая атмосфера свечи, музыка для души, благовонии ! На высшем уровне сервис, так же Виктория шикарно выглядит ухоженная, красивая, умная, серьезная девочка с характером ведёт общение на Вы с гостем, это ни мало важно для меня с Уважением к человеку! Работа замечательная руки сильные, много техник предложила из ассортимента, много атрибутики для массажа. Я остался доволен от программы очень! Молодец, до скорой встречи с огромным удовольствием приеду к тебе на приём, дорогая Виктория!

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